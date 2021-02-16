Fenerbahçe de Galatasaray da istiyordu... Kararını verdi!

Sezon sonunda Beşiktaş ile kontratı bitecek olan ve Başkan Ahmet Nur Çebi’nin yeni sözleşme tekliflerini reddeden Dorukhan Toköz’ün adı her ne kadar Avrupa takımlarıyla anılsa da 24 yaşındaki yıldızın Galatasaray’la anlaşmaya vardığı iddia edildi.