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  3. 04 Ocak 2021 14:15

Fenerbahçe Kasımpaşa deplasmanında! İşte Erol Bulut'un 11'i...

Süper Lig'de Fenerbahçe bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Fenerbahçe Kasımpaşa deplasmanında! İşte Erol Bulut'un 11'i...

Süper Lig'de Fenerbahçe bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

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Fenerbahçe Kasımpaşa deplasmanında! İşte Erol Bulut'un 11'i...

Ligdeki son maçında Medipol Başakşehir'i 4-1 yenerek kötü gidişe son veren Kanarya, kazanıp zirve yarışında iddiasını artırmayı hedefliyor.

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Fenerbahçe Kasımpaşa deplasmanında! İşte Erol Bulut'un 11'i...

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları geçen Mbwana Samatta, Mauricio Lemos ve Enner Valencia'nın da Kasımpaşa karşısında görev alması bekleniyor.

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Fenerbahçe Kasımpaşa deplasmanında! İşte Erol Bulut'un 11'i...

OZAN&GUSTAVO'DA KARAR BULUT'UN Fenerbahçe'de testleri negatife dönen Ozan Tufan ile Luiz Gustavo için son kararı Erol Bulut verecek. Ozan'ın en azından yedekler arasında yer alması öngörülüyor.

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