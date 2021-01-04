Fenerbahçe Kasımpaşa deplasmanında! İşte Erol Bulut'un 11'i...
Süper Lig'de Fenerbahçe bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.
Süper Lig'de Fenerbahçe bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.
Ligdeki son maçında Medipol Başakşehir'i 4-1 yenerek kötü gidişe son veren Kanarya, kazanıp zirve yarışında iddiasını artırmayı hedefliyor.
Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları geçen Mbwana Samatta, Mauricio Lemos ve Enner Valencia'nın da Kasımpaşa karşısında görev alması bekleniyor.