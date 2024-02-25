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  4. Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında tartışmalı penaltı kararı! Eski hakemler ne dedi?

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında tartışmalı penaltı kararı! Eski hakemler ne dedi?

Fenerbahçe, kendi sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Penaltı kararı ise maçın en tartışmalı pozisyonu oldu. Eski hakemler mücadeledeki tartışmalı pozisyonları yorumladı.

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında tartışmalı penaltı kararı! Eski hakemler ne dedi? - Resim: 1

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederken sarı-lacivertlilerin lehine verilen penaltı tartışma konusu oldu. 

Trio ekibi ve eski hakemler pozisyonu yorumladı:

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Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında tartışmalı penaltı kararı! Eski hakemler ne dedi? - Resim: 2

OOSTERWOLDE'NİN YERDE KALDIĞI POZİSYON CEZA SAHASI İÇİNDE Mİ DIŞINDA MI?

Bülent Yıldırım: Ceza sahası içerisinde net penaltı.

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Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında tartışmalı penaltı kararı! Eski hakemler ne dedi? - Resim: 3

Bahattin Duran: VAR'ın devreye girmemesi yanlış. Oosterwolde'nin dizine net bir şekilde vuruldu. Burada yapılan faul gördüğüm kadarıyla çizginin içinde. VAR'ın bu pozisyonun ceza sahası içinde olduğunu hakeme bildirmesi lazımdı. Sarı kart doğru.

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Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında tartışmalı penaltı kararı! Eski hakemler ne dedi? - Resim: 4

Deniz Çoban: Pozisyonla ilgili dediklerinizin hepsine katılıyorum. Penaltı.

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