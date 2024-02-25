Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında tartışmalı penaltı kararı! Eski hakemler ne dedi?
Fenerbahçe, kendi sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Penaltı kararı ise maçın en tartışmalı pozisyonu oldu. Eski hakemler mücadeledeki tartışmalı pozisyonları yorumladı.
Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederken sarı-lacivertlilerin lehine verilen penaltı tartışma konusu oldu.
Trio ekibi ve eski hakemler pozisyonu yorumladı:
1 / 19
OOSTERWOLDE'NİN YERDE KALDIĞI POZİSYON CEZA SAHASI İÇİNDE Mİ DIŞINDA MI?
Bülent Yıldırım: Ceza sahası içerisinde net penaltı.
2 / 19
Bahattin Duran: VAR'ın devreye girmemesi yanlış. Oosterwolde'nin dizine net bir şekilde vuruldu. Burada yapılan faul gördüğüm kadarıyla çizginin içinde. VAR'ın bu pozisyonun ceza sahası içinde olduğunu hakeme bildirmesi lazımdı. Sarı kart doğru.
3 / 19
Deniz Çoban: Pozisyonla ilgili dediklerinizin hepsine katılıyorum. Penaltı.
4 / 19