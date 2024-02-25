Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında tartışmalı penaltı kararı! Eski hakemler ne dedi?

Bahattin Duran: VAR'ın devreye girmemesi yanlış. Oosterwolde'nin dizine net bir şekilde vuruldu. Burada yapılan faul gördüğüm kadarıyla çizginin içinde. VAR'ın bu pozisyonun ceza sahası içinde olduğunu hakeme bildirmesi lazımdı. Sarı kart doğru.