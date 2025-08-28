Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle yıkıldı
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Fenerbahçe, Benfica'ya 1-0 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi macerası sona eren sarı-lacivertliler, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Benfica’nın konuğu oldu. Işık Stadyumu’nda TSİ 22.00’de başlayan karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Slavko Vincic düdük çaldu. Vincic’in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlendi.
Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf ev sahibi Benfica oldu. 3’üncü dakikada Barreiro ile net bir gol fırsatından yararlanamayan Portekiz ekibinin; 10’uncu dakikada Pavlidis ile bulduğu gol ofsayt, 23’üncü dakikada Barreiro ile bulduğu gol ise faul nedeniyle geçerlilik kazanmadı.
Benfica, 35’inci dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun ceza sahası solundan attığı golle öne geçti ve ilk yarı 1-0’lık Benfica üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda Benfica, 61’inci dakikada Antonio Silva’nın kafa vuruşuyla gole çok yaklaştı. 72’nci dakikada Fenerbahçe, En Nesyri ile etkili geldi. Oğuz Aydın’ın ceza sahası dışı sağ çaprazından içeri çevirdiği topa En Nesyri kafayla vurdu fakat meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.