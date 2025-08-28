Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle yıkıldı

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf ev sahibi Benfica oldu. 3’üncü dakikada Barreiro ile net bir gol fırsatından yararlanamayan Portekiz ekibinin; 10’uncu dakikada Pavlidis ile bulduğu gol ofsayt, 23’üncü dakikada Barreiro ile bulduğu gol ise faul nedeniyle geçerlilik kazanmadı.