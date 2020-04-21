Fenerbahçe'de Mesut Özil bombası!
Fenerbahçe taraftarının da uzun süredir takımda görmek istediği Mesut Özil için temaslar sıklaştırıldı. Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de gündemi yine Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil meşgul ediyor.
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de gündemi yine Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil meşgul ediyor. Sarı-Lacivertli yönetim, Mesut'a gelecek sezon sarı-lacivertli formayı giydirmek için çalışmalarını hızlandırdı.
''Neler olacağını bilemiyorum''Daha önce transferi hakkında konuşan Mesut, "Buradaki bu sene ve seneye de olmak üzere devam edecek kontratımdan çok memnunum. Şimdiden geleceğin ne getireceğini söylemek olmaz, gelecek konusunda ben de heyecanlıyım ama neler olacağını bilemiyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Düğmeye basıldıFotomaç'ın haberine göre; Başkan Ali Koç'un bizzat ve yakın çevresi aracılığıyla Mesut Özil'i yakın markaja aldığı öğrenildi. Geçmişte "Bir gün mutlaka Fenerbahçe forması giyeceğim" diyen Mesut'a ilk çağrı yapıldı. 31 yaşına giren dünyaca ünlü yıldızın kapısını "Şimdi tam zamanı" diyerek çalan Fenerbahçe yönetimi, mevcut ekonomik ortamda Mesut'a sunabileceği maksimum teklifi iletti.