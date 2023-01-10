Fenerbahçe Milli Yıldızın transferini bitirdi
Fenerbahçe, Adana Demirspor'un Milli stoperi Samet Akaydın ile 3,5 yıllığına anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki ilk takviyesi Samet Akaydın oldu.
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28 yaşındaki stoper dün akşam Adana Demirspor'un Başakşehir'e 2-1 yenildiği maçın ardından İstanbul'da kaldı.
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Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Samet Akaydın Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak.
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Milli futbolcunun Fenerbahçe'nin 15 Ocak Pazar günü deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın kadrosunda yer alması bekleniyor.
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