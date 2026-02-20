Fenerbahçe, Nottingham Forest'e 3-0 yenilerek Avrupa Ligi'nde turu zora soktu
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest'e 3-0 mağlup olarak, rövanş öncesi turu zora soktu.
Kaynak: İHA
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, konuk ettiği İngiliz ekibi Nottingham Forest’e 3-0 mağlup oldu.
1 / 62
Konuk ekip 21. dakikada Murillo'nun golüyle 1-0 öne geçerken, 43'te Igor Jesus, 50'de de Morgan Gibbs-White fileleri havalandırdı.
2 / 62
Kalan dakikalarda başka gol olmazken, kırmızı-beyazlılar sahadan galibiyetle ayrıldı.
3 / 62
Sarı-lacivertliler, mücadelede girdiği pozisyonlardan sonuç çıkaramadı.
4 / 62