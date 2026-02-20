  1. Anasayfa
Fenerbahçe, Nottingham Forest'e 3-0 yenilerek Avrupa Ligi'nde turu zora soktu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest'e 3-0 mağlup olarak, rövanş öncesi turu zora soktu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, konuk ettiği İngiliz ekibi Nottingham Forest’e 3-0 mağlup oldu.

Konuk ekip 21. dakikada Murillo'nun golüyle 1-0 öne geçerken, 43'te Igor Jesus, 50'de de Morgan Gibbs-White fileleri havalandırdı. 

Kalan dakikalarda başka gol olmazken, kırmızı-beyazlılar sahadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, mücadelede girdiği pozisyonlardan sonuç çıkaramadı. 

