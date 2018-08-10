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  3. 10 Ağustos 2018 14:00

Fenerbahçe'den Ömer Toprak bombası !

Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe gözünü milli futbolcu Ömer Toprak'a dikti.

Fenerbahçe'den Ömer Toprak bombası !

Fenerbahçe'nin önceki gün flaş bir girişimde bulunduğu belirlendi. Sportif direktör Damien Comolli'nin, Dortmund'un sportif direktörü Michael Zorc'u arayarak Ömer Toprak'ı bir yıllığına kiralamak istediklerini aktardığı belirtildi.


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Fenerbahçe'den Ömer Toprak bombası !

Ancak Zorc'un, geçen sezon başında 12 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettikleri Ömer'i ancak satabileceklerini söylediği kaydedildi.


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Fenerbahçe'den Ömer Toprak bombası !

Comolli'nin ise 28 milyon euro'ya Abdou Diallo'yu almalarından sonra yedeğe düşecek olan Ömer'i kiralamalarının doğru bir ticaret olacağını mevkidaşına anlattığı ifade edildi.


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Fenerbahçe'den Ömer Toprak bombası !

Zorc'un, konuyu teknik direktör Lucien Favre'ye açma ve iki gün içinde kesin cevap verme sözü verdiği gelen haberler arasında yer aldı.



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