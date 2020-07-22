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  3. 22 Temmuz 2020 14:25

Fenerbahçe Rizespor'u gençlerle ağırlayacak

Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanında görülen kartlar nedeniyle dört futbolcusunu kaybeden Fenerbahçe hafta sonu evinde oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasına genç isimlerle çıkmak zorunda kalacak.

Fenerbahçe Rizespor'u gençlerle ağırlayacak

Ligi yedinci sırada bitirmesi kesinleşen sarı lacivertli ekip, ligde kalma mücadelesi veren rakibi karşısına kırmızı kart cezalısı Muriqi, sarı kart cezalıları Deniz, Tolga ve Jailson, sakatlıkları süren Gustavo, Mevlüt, Mehmet ve Tolgay'dan yoksun olarak çıkacak.

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Fenerbahçe Rizespor'u gençlerle ağırlayacak

FORVETTE TEK İSİM ALLAHYAR Muriqi'nin 1 numaralı alternatifi Mevlüt Erdinç'in ameliyat olması nedeniyle santrfor mevkiinde İranlı Allahyar Seyyadmeneş'in forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

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Fenerbahçe Rizespor'u gençlerle ağırlayacak

Hürriyet'in haberine göre Allahyar'ın göstereceği performans merakla bekleniyor. Orta sahada Ömer Faruk ve Ferdi Kadıoğlu'nun görev alacağı düşünülüyor.

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Fenerbahçe Rizespor'u gençlerle ağırlayacak

Formsuzluğu nedeniyle tepki çeken Nabil Dirar'ın yerine Murat Sağlam'ın forma giyme ihtimali oldukça güçlü. Maçın gidişatına göre Muhammet Gümüşkaya, Cenk Alptekin, Gürkan Başkan da süre bulabilir.

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