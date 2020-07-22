Fenerbahçe Rizespor'u gençlerle ağırlayacak
Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanında görülen kartlar nedeniyle dört futbolcusunu kaybeden Fenerbahçe hafta sonu evinde oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasına genç isimlerle çıkmak zorunda kalacak.
Ligi yedinci sırada bitirmesi kesinleşen sarı lacivertli ekip, ligde kalma mücadelesi veren rakibi karşısına kırmızı kart cezalısı Muriqi, sarı kart cezalıları Deniz, Tolga ve Jailson, sakatlıkları süren Gustavo, Mevlüt, Mehmet ve Tolgay'dan yoksun olarak çıkacak.
FORVETTE TEK İSİM ALLAHYAR Muriqi'nin 1 numaralı alternatifi Mevlüt Erdinç'in ameliyat olması nedeniyle santrfor mevkiinde İranlı Allahyar Seyyadmeneş'in forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.
Hürriyet'in haberine göre Allahyar'ın göstereceği performans merakla bekleniyor. Orta sahada Ömer Faruk ve Ferdi Kadıoğlu'nun görev alacağı düşünülüyor.