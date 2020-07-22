Fenerbahçe Rizespor'u gençlerle ağırlayacak

Ligi yedinci sırada bitirmesi kesinleşen sarı lacivertli ekip, ligde kalma mücadelesi veren rakibi karşısına kırmızı kart cezalısı Muriqi, sarı kart cezalıları Deniz, Tolga ve Jailson, sakatlıkları süren Gustavo, Mevlüt, Mehmet ve Tolgay'dan yoksun olarak çıkacak.