Fenerbahçe seçimlerinde Aziz Yıldırım gerginliği: Arbede çıktı, kurula ara verildi

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirdiği olağanüstü seçimli genel kurul toplantısına, Aziz Yıldırım ve destekçileri ile diğer kongre üyeleri arasında yaşanan fiziki arbede damga vurdu.