Fenerbahçe seçimlerinde Aziz Yıldırım gerginliği: Arbede çıktı, kurula ara verildi
Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen olağanüstü seçimli genel kurulda tansiyon yükseldi. Tribünlerden yükselen "8 yıldır nerede Aziz Yıldırım?" tezahüratlarına Yıldırım'ın tepki göstermesi üzerine gruplar arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçleri ve Spor Şube ekiplerinin müdahale ettiği olaylar nedeniyle tarihi kongreye ara verildi.
Kaynak: İHA
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirdiği olağanüstü seçimli genel kurul toplantısına, Aziz Yıldırım ve destekçileri ile diğer kongre üyeleri arasında yaşanan fiziki arbede damga vurdu.
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Üyelerin aleyhte tezahüratlarına eski başkan Aziz Yıldırım'ın doğrudan tepki göstermesiyle başlayan gerginlik, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınabildi.
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Yaşanan olaylar nedeniyle genel kurul çalışmalarına geçici olarak ara verildi.
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Milyonlarca taraftarın gözünün çevrildiği Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'ndeki olağanüstü kongre, oldukça hareketli ve gergin anlara sahne oldu.
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