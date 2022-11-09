Fenerbahçe taraftarı haksız çıktı: Islıklanan Altay Bayındır istatistiklerde zirvede!
Fenerbahçe'de son haftalarda performansıyla tepki çeken Altay Bayındır, istatistiklerde zirvede yer alıyor.
Fenerbahçe'de performansıyla gündeme sık sık gelen Altay Bayındır için ortaya çıkan istatistik taraftarları şoke etti. Yediği gollerle eleştiri hedefinde yer alan Altay Bayındır, Süper Lig'de zirvede yer aldı.
SÜPER LİG'DE KALESİNİ GOLE KAPATANLAR
ALTAY BAYINDIR
Çıktığı maç: 12
Gol yemediği maç: 7
Yediği gol: 12
1 / 7
VOLKAN BABACAN
Çıktığı maç: 10
Gol yemediği maç: 6
Yediği gol: 6
2 / 7
IBRAHIM SEHIC
Çıktığı maç: 12
Gol yemediği maç: 6
Yediği gol: 8
3 / 7
FERNANDO MUSLERA
Çıktığı maç: 12
Gol yemediği maç: 5
Yediği gol: 10
4 / 7