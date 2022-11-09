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  4. Fenerbahçe taraftarı haksız çıktı: Islıklanan Altay Bayındır istatistiklerde zirvede!

Fenerbahçe taraftarı haksız çıktı: Islıklanan Altay Bayındır istatistiklerde zirvede!

Fenerbahçe'de son haftalarda performansıyla tepki çeken Altay Bayındır, istatistiklerde zirvede yer alıyor.

Fenerbahçe taraftarı haksız çıktı: Islıklanan Altay Bayındır istatistiklerde zirvede! - Resim: 1

Fenerbahçe'de performansıyla gündeme sık sık gelen Altay Bayındır için ortaya çıkan istatistik taraftarları şoke etti. Yediği gollerle eleştiri hedefinde yer alan Altay Bayındır, Süper Lig'de zirvede yer aldı.

SÜPER LİG'DE KALESİNİ GOLE KAPATANLAR


ALTAY BAYINDIR

Çıktığı maç: 12

Gol yemediği maç: 7

Yediği gol: 12

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Fenerbahçe taraftarı haksız çıktı: Islıklanan Altay Bayındır istatistiklerde zirvede! - Resim: 2

VOLKAN BABACAN

Çıktığı maç: 10

Gol yemediği maç: 6

Yediği gol: 6

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Fenerbahçe taraftarı haksız çıktı: Islıklanan Altay Bayındır istatistiklerde zirvede! - Resim: 3

IBRAHIM SEHIC

Çıktığı maç: 12

Gol yemediği maç: 6

Yediği gol: 8

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Fenerbahçe taraftarı haksız çıktı: Islıklanan Altay Bayındır istatistiklerde zirvede! - Resim: 4

FERNANDO MUSLERA

Çıktığı maç: 12

Gol yemediği maç: 5

Yediği gol: 10

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