Fenerbahçe taraftarından Gustavo seferberliği
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken takımın önemli oyuncularından Luiz Gustavo'nun ayrılığı gündeme geldi.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken takımın önemli oyuncularından Luiz Gustavo'nun ayrılığı gündeme geldi.
Brezilyalı futbolcunun transferi için Monaco'nun devreye girdiği öne sürülürken, Fransız ekibinin 8,5 milyon euro ödemeye hazır olduğu iddia edildi.
Yaşanan bu gelişme Fenerbahçe taraftarını harekete geçirdi. Sarı-lacivertli takıma gönül verenler, Gustavo'nun satılmaması için sosyal medyada yönetime mesaj yolladı. İşte o yorumlar...