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  3. 17 Ağustos 2020 00:45

Fenerbahçe taraftarından Gustavo seferberliği

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken takımın önemli oyuncularından Luiz Gustavo'nun ayrılığı gündeme geldi.

Fenerbahçe taraftarından Gustavo seferberliği

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken takımın önemli oyuncularından Luiz Gustavo'nun ayrılığı gündeme geldi.

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Fenerbahçe taraftarından Gustavo seferberliği

Brezilyalı futbolcunun transferi için Monaco'nun devreye girdiği öne sürülürken, Fransız ekibinin 8,5 milyon euro ödemeye hazır olduğu iddia edildi.

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Fenerbahçe taraftarından Gustavo seferberliği

Yaşanan bu gelişme Fenerbahçe taraftarını harekete geçirdi. Sarı-lacivertli takıma gönül verenler, Gustavo'nun satılmaması için sosyal medyada yönetime mesaj yolladı. İşte o yorumlar...

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Fenerbahçe taraftarından Gustavo seferberliği

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