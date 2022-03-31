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  4. Fenerbahçe tarihine geçecek rekor transfer bedeli: Attila Szalai rekor kırarak gidebilir!

Fenerbahçe tarihine geçecek rekor transfer bedeli: Attila Szalai rekor kırarak gidebilir!

Gelecek sezonun hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte, büyük kulüpler genç oyuncuların peşini bırakmıyor.

Fenerbahçe tarihine geçecek rekor transfer bedeli: Attila Szalai rekor kırarak gidebilir! - Resim: 1

Fenerbahçe'nin yıldızı parlayan genç oyuncularının yüksek bonservis kazandırarak takımdan ayrılması gündemde. 

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Fenerbahçe tarihine geçecek rekor transfer bedeli: Attila Szalai rekor kırarak gidebilir! - Resim: 2

Bu isimler arasında en çok konuşulan isim ise transfer olduğu günden bu yana performansını arttırmayı başaran Attila Szalai oldu.

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Fenerbahçe tarihine geçecek rekor transfer bedeli: Attila Szalai rekor kırarak gidebilir! - Resim: 3

Fenerbahçe'nin yüksek bir bonservis geliri beklediği Attila Szalai'nin talipleri artıyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinin kıskacında olan Attila Szalai'nin son talibi ise Southampton oldu.

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Fenerbahçe tarihine geçecek rekor transfer bedeli: Attila Szalai rekor kırarak gidebilir! - Resim: 4

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, genç stoperin en az 20 milyon avro bonservis bedeliyle satılabileceğini söylemişti.

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