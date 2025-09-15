Fenerbahçe, Trabzonspor'u üst üste 4. maçta da yendi

Maçtan dakikalar

10. dakikada orta sahada topla buluşan Anderson Talisca’nın ceza sahası dışı sağ çaprazından vuruşunda kaleci Onana, uzak köşeye yönelen meşin yuvarlağı kontrol etti.

11. dakikada Olaigbe’nin sol taraftan ortasında ceza sahası içinde bulunan Onuachu’nun kafa vuruşunda üst direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

14. dakikada VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Ozan Ergün, orta sahada Onuachu’nun, Milan Skriniar'a yaptığı faul gerekçesiyle golü iptal etti.

20. dakikada Okay Yokuşlu orta sahada Kerem Aktürkoğlu’na yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. VAR’da faul pozisyonunu izleyen hakem Ozan Ergün, kartın rengini kırmızı olarak değiştirdi.

28. dakikada Talisca’nın sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Onana meşin yuvarlağı çeldi. Seken topa Fred’in hamlesi sonrası savunma topu uzaklaştırdı.

38. dakikada Szymanski’nin sağ taraftan rakiplerini çalımladıktan sonra içeri çevirdiği topta En-Nesyri’nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla sağdan dışarı gitti.



