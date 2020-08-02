Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor!
Süper Lig'i 34. hafta itibariyle 7. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı...
Sezonun sona ermesiyle beraber muhtemel Sportif Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, transferde birçok ismi listesine almıştı.
Yaşanan bu gelişmelerle beraber sezon içindeki savunma zaafiyetini gidermek için çalışmalarına başayan Kanarya, aradığı ismi buldu.
Buna göre Süper Lig devi, savunmanın göbeğine Roma'da forma giyen Brezilyalı stoper Juan Jesus'u getirme kararı aldı.