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  3. 02 Ağustos 2020 23:31

Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor!

Süper Lig'i 34. hafta itibariyle 7. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı...

Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor!

Sezonun sona ermesiyle beraber muhtemel Sportif Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, transferde birçok ismi listesine almıştı.

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Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor!

Yaşanan bu gelişmelerle beraber sezon içindeki savunma zaafiyetini gidermek için çalışmalarına başayan Kanarya, aradığı ismi buldu.

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Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor!

Buna göre Süper Lig devi, savunmanın göbeğine Roma'da forma giyen Brezilyalı stoper Juan Jesus'u getirme kararı aldı.

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Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor!

Stoper listesindeki isimlerle birebir irtibata geçen Fenerbahçe, bazılarından olumlu, bazılarından olumsuz yanıt almıştı.

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