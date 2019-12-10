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  3. 10 Aralık 2019 10:35

Fenerbahçe transferde atağa geçti! 3 yıldıza birden kanca taktılar

Fenerbahçe bu sezon, iç saha maçlarında önemli sonuçlar elde ederken, deplasmanda çok zorlanıyor. Şampiyonluk düğümlerini çözen deplasman galibiyetlerinin farkında olan Ersun Yanal, yönetimden takıma transfer yapmalarını istedi. Yanal'

Fenerbahçe transferde atağa geçti! 3 yıldıza birden kanca taktılar

Fotomaç'ın haberine göre; Süper Lig'de iyi bir sezon başlangıcına imza atan ancak daha sonra deplasmanlarda yaşadığı puan kayıplarıyla taraftarlarını üzen Fenerbahçe, ocak ayı transfer dönemini bekliyor.

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Fenerbahçe transferde atağa geçti! 3 yıldıza birden kanca taktılar

Sarı-lacivertli takım bilindiği gibi ligde son olarak sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 5-2'lik skorla yenmiş ancak yenilen goller defans için alarm vermişti.

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Fenerbahçe transferde atağa geçti! 3 yıldıza birden kanca taktılar

Süper Lig'in ilk yarısının bitmesine 3 hafta kala Fenerbahçe, ara transfer dönemi için atağa kalkmaya hazırlanıyor...

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Fenerbahçe transferde atağa geçti! 3 yıldıza birden kanca taktılar

Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Ersun Yanal, transfere ihtiyacı olan bölgeleri belirledi ve bu isteklerini yönetime de yapılan toplantıda iletti.

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