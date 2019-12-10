Fenerbahçe transferde atağa geçti! 3 yıldıza birden kanca taktılar
Fenerbahçe bu sezon, iç saha maçlarında önemli sonuçlar elde ederken, deplasmanda çok zorlanıyor. Şampiyonluk düğümlerini çözen deplasman galibiyetlerinin farkında olan Ersun Yanal, yönetimden takıma transfer yapmalarını istedi. Yanal'
Fotomaç'ın haberine göre; Süper Lig'de iyi bir sezon başlangıcına imza atan ancak daha sonra deplasmanlarda yaşadığı puan kayıplarıyla taraftarlarını üzen Fenerbahçe, ocak ayı transfer dönemini bekliyor.
Sarı-lacivertli takım bilindiği gibi ligde son olarak sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 5-2'lik skorla yenmiş ancak yenilen goller defans için alarm vermişti.
Süper Lig'in ilk yarısının bitmesine 3 hafta kala Fenerbahçe, ara transfer dönemi için atağa kalkmaya hazırlanıyor...