Fenerbahçe transferde gaza bastı: İşte son dakika transfer gelişmeleri

Fenerbahçe forvet transferinde yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Vitor Pereira'nın dünyaca ünlü eski öğrencisi ile görüşme yaptığı ve olumlu yanıt aldığı belirtildi. Hulk, bedelsiz olarak imza attığı Atletico MG ile yaptığı anlaşmaya, "İstediği zaman bedelsiz olarak ayrılır" maddesi koydurdu.