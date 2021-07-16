Fenerbahçe transferde gaza bastı: İşte son dakika transfer gelişmeleri
Fenerbahçe forvet transferinde yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Vitor Pereira'nın dünyaca ünlü eski öğrencisi ile görüşmelerini sürdürüyor.
EURO 2020'nin sona ermesinin ardından Süper Lig'de transfer çalışmalarında gaza basıldı. Dört büyükler ve diğer takımlarda transfer çalışmaları sürüyor. İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor cephesinde yaşanan son dakika transfer gelişmeleri.
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Anadolu takımları, transfer bombalarını peş peşe patlatmaya hazırlanıyor. İşte EURO 20200'nin sona ermesiyle birlikte çalışmalarını hızlandıran kulüpler için bugün çıkan son dakika transfer haberleri...
Fenerbahçe forvet transferinde yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Vitor Pereira'nın dünyaca ünlü eski öğrencisi ile görüşme yaptığı ve olumlu yanıt aldığı belirtildi. Hulk, bedelsiz olarak imza attığı Atletico MG ile yaptığı anlaşmaya, "İstediği zaman bedelsiz olarak ayrılır" maddesi koydurdu.
Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Deneyimli teknik adam Vitor Pereira'nın rapoları doğrultusunda yoğun mesai harcayan yönetim, Brezilyalı Roger Guedes için temaslara başladı.