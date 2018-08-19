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  3. 19 Ağustos 2018 10:55

Fenerbahçe Valbuena ile yollarını ayırıyor

Fenerbahçe Valbuena ile yollarını ayırıyor

Fenerbahçe'nin Lyon'dan büyük umutlarla aldığı Mathieu Valbuena geçtiğimiz sezonun büyük bölümünde teknik direktör Aykut Kocaman tarafından 'hamle oyuncusu' olarak kullanılmıştı. Kocaman bu kararıyla eleştiri de almıştı.

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Fenerbahçe Valbuena ile yollarını ayırıyor

Phillip Cocu, Fransız yıldızı direkt 11'de oynatıyor ancak Valbuena performansıyla şu ana kadar ne hocasını ne de camiayı mutlu edebilmiş değil.

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Fenerbahçe Valbuena ile yollarını ayırıyor

Sabah'ın haberine göre stoper ve 8 numara transferi için kaynak arayan sarı-lacivertli yönetimin iyi bir teklif gelmesi halinde Valbuena'yı satabileceği dahi konuşuluyor.

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Fenerbahçe Valbuena ile yollarını ayırıyor

33 yaşındaki kanat oyuncusunun bölgesinde Ferdi, Nabil Dirar, Alper Potuk, Andre Ayew, Aatıf gibi forma giyebilecek birçok alternatif isim yer alıyor.

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