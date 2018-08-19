Fenerbahçe Valbuena ile yollarını ayırıyor
Fenerbahçe'nin Lyon'dan büyük umutlarla aldığı Mathieu Valbuena geçtiğimiz sezonun büyük bölümünde teknik direktör Aykut Kocaman tarafından 'hamle oyuncusu' olarak kullanılmıştı. Kocaman bu kararıyla eleştiri de almıştı.
Phillip Cocu, Fransız yıldızı direkt 11'de oynatıyor ancak Valbuena performansıyla şu ana kadar ne hocasını ne de camiayı mutlu edebilmiş değil.
Sabah'ın haberine göre stoper ve 8 numara transferi için kaynak arayan sarı-lacivertli yönetimin iyi bir teklif gelmesi halinde Valbuena'yı satabileceği dahi konuşuluyor.