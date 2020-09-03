Fenerbahçe Visca için 4 yıldızını gözden çıkardı
Sağ kanat arayışlarına son sürat devam eden Fenerbahçe, Edin Visca'nın transferinde adım adım mutlu sona yaklaşıyor.
Geçmiş dönemde transferde yapılan hataları tekrarlamak istemeyen Fenerbahçe yönetimi takıma doğrudan katkı sağlayacak isimlere yöneliyor.
Bu amaç doğrultusunda hamlelerini yapan sarı lacivertli ekip, Edin Visca için 4 ismi gözden çıkardı. İşte detaylar...
Transfer döneminin en hızlı takımı Fenerbahçe'de gözler, uzun yıllardır taraftarların hayallerini süsleyen Medipol Başakşehirli Edin Visca'ya çevrildi.