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  3. 03 Eylül 2020 12:45

Fenerbahçe Visca için 4 yıldızını gözden çıkardı

Sağ kanat arayışlarına son sürat devam eden Fenerbahçe, Edin Visca'nın transferinde adım adım mutlu sona yaklaşıyor.

Fenerbahçe Visca için 4 yıldızını gözden çıkardı

Geçmiş dönemde transferde yapılan hataları tekrarlamak istemeyen Fenerbahçe yönetimi takıma doğrudan katkı sağlayacak isimlere yöneliyor.

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Fenerbahçe Visca için 4 yıldızını gözden çıkardı

Bu amaç doğrultusunda hamlelerini yapan sarı lacivertli ekip, Edin Visca için 4 ismi gözden çıkardı. İşte detaylar...

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Fenerbahçe Visca için 4 yıldızını gözden çıkardı

Transfer döneminin en hızlı takımı Fenerbahçe'de gözler, uzun yıllardır taraftarların hayallerini süsleyen Medipol Başakşehirli Edin Visca'ya çevrildi.

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Fenerbahçe Visca için 4 yıldızını gözden çıkardı

İsmi Fenerbahçe ile anılan Edin Visca hakkında lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı.

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