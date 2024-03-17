  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Spor
  4. Fenerbahçe yendi, Trabzonsporlu taraftar sahaya girdi

Fenerbahçe yendi, Trabzonsporlu taraftar sahaya girdi

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ardından saha karıştı.

Fenerbahçe yendi, Trabzonsporlu taraftar sahaya girdi - Resim: 1
1 / 7
Fenerbahçe yendi, Trabzonsporlu taraftar sahaya girdi - Resim: 2

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından sarı-lacivertli futbolcular, sahanın ortasında toplandı ve galibiyeti kutladı. Bu sırada bordo-mavili taraftarlar sahaya girdi. 

2 / 7
Fenerbahçe yendi, Trabzonsporlu taraftar sahaya girdi - Resim: 3

Daha sonra Trabzonsporlu taraftarlarla, Fenerbahçeli futbolcular arasında gerginlik yaşanırken, güvenlik güçleri olayları engellemekte zorlandı.

3 / 7
Fenerbahçe yendi, Trabzonsporlu taraftar sahaya girdi - Resim: 4

Fenerbahçeli futbolcular olayların ardından soyunma odasına doğru gitti.

4 / 7