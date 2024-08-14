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Fenerbahçe, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Lille ile karşılaşan temsilcimiz Fenerbahçe uzatmalarda 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiFenerbahçe, Avrupa Ligi grup aşamasından yoluna devam edecek.

Fenerbahçe, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek - Resim: 1

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fransız ekibi Lille'e elendi. Sarı-lacivertliler Avrupa Ligi grup aşamasından yoluna devam edecek.

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Fenerbahçe, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek - Resim: 2

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fransa temsilcisi Lille'i konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. 

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Fenerbahçe, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek - Resim: 3

İlk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, ikinci maçın 90 dakikasını 1-0 önde kapattı. Bu sonuçla uzatmalara giden mücadelenin 118. dakikasında Lille penaltıdan eşitliği sağladı.

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Fenerbahçe, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek - Resim: 4

Kalan bölümde başka gol olmazken Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. 

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