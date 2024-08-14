Fenerbahçe, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Lille ile karşılaşan temsilcimiz Fenerbahçe uzatmalarda 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiFenerbahçe, Avrupa Ligi grup aşamasından yoluna devam edecek.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fransız ekibi Lille'e elendi. Sarı-lacivertliler Avrupa Ligi grup aşamasından yoluna devam edecek.
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fransa temsilcisi Lille'i konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
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İlk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, ikinci maçın 90 dakikasını 1-0 önde kapattı. Bu sonuçla uzatmalara giden mücadelenin 118. dakikasında Lille penaltıdan eşitliği sağladı.
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Kalan bölümde başka gol olmazken Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
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