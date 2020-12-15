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  3. 15 Aralık 2020 09:45

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Mesut Özil için devrede

Alman basınında yer alan haberde Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun, Arsenal'da kadroda düşünülmeyen Mesut Özil için devrede olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Mesut Özil için devrede

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın kadroda düşünmediği Mesut Özil için sarı lacivertlilerin devrede olduğu iddia edildi.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Mesut Özil için devrede

Bild'de yer alan haberde; Emre Belözoğlu'nun, 2021'de Arsenal ile sözleşmesi sona eren Mesut Özil'i kadroya katmak için girişimlerini sürdürdüğü ifade edildi.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Mesut Özil için devrede

Fenerbahçe'nin, Premier Lig ekibinden bonuslarla birlikte yıllık 20 milyon euro kazanan Mesut Özil'le sıkı bir maaş pazarlığı yapacağı ve bonservis ücreti ödemeden kadrosuna katmaya çalıştığı öne sürüldü.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Mesut Özil için devrede

Transfer girişiminin olumlu gelişmesi durumunda yıldız futbolcunun ocak ayında sarı lacivertli forma giyme ihtimalinin yüzde 90 olduğu iddia edildi.

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