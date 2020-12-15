Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Mesut Özil için devrede
Alman basınında yer alan haberde Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun, Arsenal'da kadroda düşünülmeyen Mesut Özil için devrede olduğu belirtildi.
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın kadroda düşünmediği Mesut Özil için sarı lacivertlilerin devrede olduğu iddia edildi.
Bild'de yer alan haberde; Emre Belözoğlu'nun, 2021'de Arsenal ile sözleşmesi sona eren Mesut Özil'i kadroya katmak için girişimlerini sürdürdüğü ifade edildi.
Fenerbahçe'nin, Premier Lig ekibinden bonuslarla birlikte yıllık 20 milyon euro kazanan Mesut Özil'le sıkı bir maaş pazarlığı yapacağı ve bonservis ücreti ödemeden kadrosuna katmaya çalıştığı öne sürüldü.