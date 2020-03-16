Fenerbahçe'de Löw harekatı!

Daha önce Christoph Daum'un sportif direktörlüğünde Roger Schmidt formülünü masaya yatıran ama mali nedenlerle bu ikiliden vazgeçmek zorunda kalan yönetimin Jurgen Klinsmann için de nabız yokladığı öğrenildi. Hertha Berlin'den ayrılan Klinsmann ile yapılan görüşmelerden olumlu sonuç çıkmadı. Alman çalıştırıcı teklife sıcak bakmadı.