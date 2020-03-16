Fenerbahçe'de Löw harekatı!
Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışı sürüyor. Erol Bulut, Abdullah Avcı, Tayfun Korkut, Roger Schmidt gibi isimlerin adı geçerken listeye Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw de eklendi.
Ersun Yanal ile yolları ayıran ve Süper Lig'in ikinci devresinde son 7 maçta galibiyet yüzü göremeyen Fenerbahçe'de teknik direktörün kim olacağı sorusu hala daha yanıt bulmuş değil.
Sarı-lacivertli yönetim serinkanlı davranarak en doğru tercihi yapmaya çalışıyor ama diğer yandan takımdaki kötü gidişat da sıkıntı yaratmaya başladı.
Daha önce Christoph Daum'un sportif direktörlüğünde Roger Schmidt formülünü masaya yatıran ama mali nedenlerle bu ikiliden vazgeçmek zorunda kalan yönetimin Jurgen Klinsmann için de nabız yokladığı öğrenildi. Hertha Berlin'den ayrılan Klinsmann ile yapılan görüşmelerden olumlu sonuç çıkmadı. Alman çalıştırıcı teklife sıcak bakmadı.
Löw için girişim Sarı lacivertliler son olarak Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw için girişimde bulundu. 1998-99 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Dünya Kupası şampiyonu Löw'ün Almanya Milli Takımı ile sözleşmesinin devam ediyor olması ve Alman federasyonunun hocasından vazgeçme niyetinin olmaması Fenerbahçe'nin işini zorlaştırıyor.