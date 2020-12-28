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  3. 28 Aralık 2020 12:55

Fenerbahçe'de Samatta kararı!

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Samatta, ligin geri kalan diliminde beklenen katkıyı sağlayamadı. Düşük performansına rağmen Tanzanyalı golcünün talipleri ise artıyor.

Fenerbahçe'de Samatta kararı!

Sezon başında zorunlu satın alma opsiyonuyla Aston Villa'dan transfer edilen Samatta, Belçika yolunda. 

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Fenerbahçe'de Samatta kararı!

Gent formasıyla uzun yıllar Belçika Ligi'nde fırtına gibi esen 28 yaşındaki golcü için Club Brugge, tüm şartları zorluyor. Samatta'da ısrar eden Brugge'ün F.Bahçe'nin isteyeceği bonservisi ödemeye hazır olduğu belirtiliyor. 

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Fenerbahçe'de Samatta kararı!

Ocak için Costa ile eski golcüsü Muriqi'yi listesinde bulunduran F.Bahçe, belirleyeceği bedelin ödenmesi halinde Samatta'nın satılmasına sıcak bakıyor. Sarı-lacivertlilerin kasasından Samatta'nın bonservisi için Aston Villa'ya 6 milyon euro ile sportif sonuçlara bağlı olarak ekstra 750 bin euro çıkacak.

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Fenerbahçe'de Samatta kararı!

 Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe Yönetimi'nin bu oyuncunun bonservisi konusunda karar vermesi bekleniyor.

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