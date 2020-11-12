Fenerbahçe'de Samatta, Serdar Aziz'i bile geçemedi!

CEZA SAHASINDA TOPA DOKUNAMADI İstenileni veremeyen ve takımın hücum futbolu oynadığı maçlarda bile topla buluşmakta güçlük çeken Samatta, özellikle Konyaspor mücadelesinde dikkatleri üzerine çekti. Tanzanyalı oyuncu, sarı-lacivertli ekip ceza sahasında 36 kez topla buluşmasına rağmen sadece 3 kez topa dokunabildi. Son dört maçta kendisine 139 kez kanat ortası yapılan Samatta, bir kez bile topu ağlara gönderemedi.