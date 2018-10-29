Fenerbahçe'de 16 yıl sonra bir ilk
Fenerbahçe, dün gece teknik direktör Phillip Cocu ile yollarını ayırmışt.
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü karşısında alınan 3-1'lik yenilginin ardından Fenerbahçe'de Phillip Cocu dönemi sona erdi.
Sarı-lacivertli kulüp bu kararla birlikte tam 16 yıl aradan sonra sezon ortasında teknik direktör değişikliğine gitti.
Fenerbahçe, sezon ortasındaki son değişikliğini 2002-03 sezonunda Werner Lorant'ın görevine son verilmesiyle yaşamış ve o sezondan sonra hiçbir teknik direktör sezon ortasında takımdan ayrılmamıştı.