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  3. 29 Ekim 2018 17:15

Fenerbahçe'de 16 yıl sonra bir ilk

Fenerbahçe, dün gece teknik direktör Phillip Cocu ile yollarını ayırmışt.

Fenerbahçe'de 16 yıl sonra bir ilk

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü karşısında alınan 3-1'lik yenilginin ardından Fenerbahçe'de Phillip Cocu dönemi sona erdi.


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Fenerbahçe'de 16 yıl sonra bir ilk

Sarı-lacivertli kulüp bu kararla birlikte tam 16 yıl aradan sonra sezon ortasında teknik direktör değişikliğine gitti.


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Fenerbahçe'de 16 yıl sonra bir ilk

Fenerbahçe, sezon ortasındaki son değişikliğini 2002-03 sezonunda Werner Lorant'ın görevine son verilmesiyle yaşamış ve o sezondan sonra hiçbir teknik direktör sezon ortasında takımdan ayrılmamıştı.

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Fenerbahçe'de 16 yıl sonra bir ilk

ALİ KOÇ'UN HAYALİ 4 AY SÜRDÜ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Phillip Cocu'nun imza töreninde söz alarak şunları söylemişti:

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