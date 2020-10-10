Fenerbahçe'de 18 transfer sonrası şoke eden itiraf

Elinde Garry Rodrigues, Thiam, Ferdi Kadıoğlu ve Perotti tercihleri olmasına rağmen bu isimlerden yeteri kadar randıman alamayacağını düşünen Erol Bulut sol kanat çalışmalarına devam ederken 4 futbolcu içerisinde Ferdi Kadıoğlu'nun diğer arkadaşlarına göre formda olması teknik heyeti hayli memnun ettiği belirtildi.