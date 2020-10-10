Fenerbahçe'de 18 transfer sonrası şoke eden itiraf
Yaz transfer döneminde kadrosunu büyük ölçüde yenileyen Fenerbahçe, sezona iddialı bir giriş yaptı.
Bu arada teknik direktör Erol Bulut'un, yapılan transferlerin ardından Emre Belözoğlu'na flaş bir itirafta bulunduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...
Vatan'da yer alan habere göre; takımı baştan aşağı yenilenen ve iki tane 11 yapma şansı bulunan Erol Bulut'un özellikle sol öne iyi bir oyuncu istediği öğrenilirken yönetimin transfer sezonunu Perotti ile kapatmasıyla birlikte genç teknik adamın hayal kırıklığına uğradığı bildirildi.
Elinde Garry Rodrigues, Thiam, Ferdi Kadıoğlu ve Perotti tercihleri olmasına rağmen bu isimlerden yeteri kadar randıman alamayacağını düşünen Erol Bulut sol kanat çalışmalarına devam ederken 4 futbolcu içerisinde Ferdi Kadıoğlu'nun diğer arkadaşlarına göre formda olması teknik heyeti hayli memnun ettiği belirtildi.