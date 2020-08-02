Fenerbahçe'de 3 isim serbest kaldı

Süper Lig'de 2019-20 sezonunun sona ermesinin ardından kulüplerde transfer hareketliliği başladı. Hem yeni yabancı sınırı (1 yıl ertelendi) hem de ekonomik nedenlerden dolayı takımlar bonservisi elinde olan yerli isimlere yöneliyor.
Boğaçhan Kazmaz Mevki: Kaleci Yaş: 19 Kulüp: Ç. Rizespor Piyasa Değeri: 50 bin Euro
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Doğukan Özkan Mevki: Kaleci Yaş: 26 Kulüp: Beşiktaş Piyasa Değeri: 50 bin Euro
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Erten Ersu Mevki: Kaleci Yaş: 26 Kulüp: Fenerbahçe Piyasa Değeri: 50 bin Euro
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Mücahit Atalay Mevki: Kaleci Yaş: 28 Kulüp: Konyaspor Piyasa Değeri: 50 bin Euro