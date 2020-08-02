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  3. 02 Ağustos 2020 23:30

Fenerbahçe'de 5 transfer birden

Fenerbahçe'de yeni sezon kadrosu şekillenmeye başladı. Erol Bulut beraberinde getireceği isimlere karar verirken, gözden çıkarılan isimler de belli oldu.

Fenerbahçe'de 5 transfer birden

EROL BULUT BEKLENİYOR Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Erol Bulut'u bekliyor...

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Fenerbahçe'de 5 transfer birden

TRABZONSPOR MAÇINDAN SONRA AÇIKLAMIŞTI Her ne kadar taraflardan resmi bir açıklama gelmese de ismi sarı lacivertlilerle anılan başarılı teknik adam, Alanyaspor'un Trabzonspor'la oynadığı karşılaşma sonrası konuyla ilgili olarak "Birkaç gün içinde gerekli açıklama yapılır" demişti.

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Fenerbahçe'de 5 transfer birden

ARTIK İMZA AN MESELESİ Tarihinin en başarılı sezonunu yaşattığı Alanyaspor'la yollarını ayıran Bulut'un bayram sonrası Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

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Fenerbahçe'de 5 transfer birden

LİSTESİ HAZIR Tecrübeli teknik adamın transfer listesinin de hazır olduğu ve yeni isimlerle camiaya yeni bir soluk getirmek istediği belirtildi.

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