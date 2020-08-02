Fenerbahçe'de 5 transfer birden
Fenerbahçe'de yeni sezon kadrosu şekillenmeye başladı. Erol Bulut beraberinde getireceği isimlere karar verirken, gözden çıkarılan isimler de belli oldu.
TRABZONSPOR MAÇINDAN SONRA AÇIKLAMIŞTI Her ne kadar taraflardan resmi bir açıklama gelmese de ismi sarı lacivertlilerle anılan başarılı teknik adam, Alanyaspor'un Trabzonspor'la oynadığı karşılaşma sonrası konuyla ilgili olarak "Birkaç gün içinde gerekli açıklama yapılır" demişti.
ARTIK İMZA AN MESELESİ Tarihinin en başarılı sezonunu yaşattığı Alanyaspor'la yollarını ayıran Bulut'un bayram sonrası Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor.