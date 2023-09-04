Fenerbahçe'de 7 ismin bileti kesildi: İşte o isimler...
Fenerbahçe taraftarı merakla 6 numara pozisyonu için transfer beklerken, takımdan ayrılması beklenen 7 isim de netleşti.
Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde yoluna hız kesmeden devam eden Fenerbahçe’de transfer hareketliliği sürüyor.
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Sezon öncesinde birçok önemli isimle kadrosunu kuvvetlendiren Fenerbahçe’de takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk oldu. Sarı-lacivertliler, Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi 1-0 kazanarak 3'te 3 yaptı.
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Kanarya'ya galibiyeti getiren golü 60. dakikada Bright Osayi-Samuel kaydetti.
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