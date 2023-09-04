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  4. Fenerbahçe'de 7 ismin bileti kesildi: İşte o isimler...

Fenerbahçe'de 7 ismin bileti kesildi: İşte o isimler...

Fenerbahçe taraftarı merakla 6 numara pozisyonu için transfer beklerken, takımdan ayrılması beklenen 7 isim de netleşti.

Fenerbahçe'de 7 ismin bileti kesildi: İşte o isimler... - Resim: 1

Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde yoluna hız kesmeden devam eden Fenerbahçe’de transfer hareketliliği sürüyor.

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Fenerbahçe'de 7 ismin bileti kesildi: İşte o isimler... - Resim: 2

Sezon öncesinde birçok önemli isimle kadrosunu kuvvetlendiren Fenerbahçe’de takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.

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Fenerbahçe'de 7 ismin bileti kesildi: İşte o isimler... - Resim: 3

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk oldu. Sarı-lacivertliler, Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi 1-0 kazanarak 3'te 3 yaptı.

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Fenerbahçe'de 7 ismin bileti kesildi: İşte o isimler... - Resim: 4

Kanarya'ya galibiyeti getiren golü 60. dakikada Bright Osayi-Samuel kaydetti.

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