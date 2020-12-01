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  3. 01 Aralık 2020 13:55

Fenerbahçe'de Beşiktaş yenilgisinin faturası 2 yıldıza kesildi!

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbiden puansız ayrılan sarı-lacivertliler teyakkuz haline geçti. İç sahada Konyaspor ve Beşiktaş'a karşı alınan üst üste mağlubiyetler camiada şok etkisi yaratırken önlemler alınmaya başlandı.

Fenerbahçe'de Beşiktaş yenilgisinin faturası 2 yıldıza kesildi!

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu derbi mağlubiyetinin ardından futbolcularla görüşme yaptı. Bulut, oyundan memnuniyetsizliğini dile getirirken Belözoğlu yeni oluşturulan bu kadronun ilerleyen süreçte daha iyi performans vereceğine inandığını belirtti.

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Fenerbahçe'de Beşiktaş yenilgisinin faturası 2 yıldıza kesildi!

Sahaya sürdüğü ilk 11'den beklediği verimi alamayan ve takımın derbi performansı nedeniyle hayal kırıklığına uğrayan Erol Bulut bazı değişiklikler yapmayı planlıyor.

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Fenerbahçe'de Beşiktaş yenilgisinin faturası 2 yıldıza kesildi!

FATURA 2 YILDIZA KESİLDİ!
45 yaşındaki çalıştırıcı, takımının derbide 4 gol yemesinden sonra faturayı savunma oyuncularına kesti.

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Fenerbahçe'de Beşiktaş yenilgisinin faturası 2 yıldıza kesildi!

LEMOS ŞANSINI İYİ KULLANAMADI!
Milliyet'in haberine göre, büyük ümitlerle transfer edilen Mauricio Lemos, Beşiktaş derbisinde hayal kırıklığı yaratan isimlerin başında geliyor. Daha önce de kendisine verilen fırsatları iyi değerlendiremeyen Uruguaylı futbolcu bu şansı da kullanamadı.

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