Fenerbahçe'de bir şok mağlubiyet daha! Üst üste ikinci mağlubiyet
EuroLeague normal sezonunun son haftasında, Play-off ve sıralama hesaplarının yapıldığı kritik virajda Fenerbahçe Beko, sahasında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas’a 92-82 mağlup olarak taraftarını üzdü. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakada sarı-lacivertliler, son periyotta öne geçmesine rağmen maçı koparamadı.
Fenerbahçe Beko, EuroLeague 34’üncü hafta maçında Zalgiris Kaunas’ı konuk ettiği karşılaşmadan 92-82 mağlup ayrıldı. Maça Bonzie Colson’un isabetli dış şutlarıyla başlayan Fenerbahçe Beko pota altında da Silva ve Baldwin’le sayılar üreterek ilk periyottan 25-22 önde ayrıldı. 2’nci periyodun başında art arda sayılar bulan konuk ekip periyot bitimine 8.22 kala 1 sayı farkla 26-25 öne geçmeyi başardı. Karşılıklı sayılarla çekişmeli geçen ve skor üstünlüğünün sık sık el değiştirdiği 2’nci periyot, Dustin Sleva’nın son saniyede attığı 3 sayılık basketle 49-44 Zalgiris Kaunas lehine sona erdi.
2’nci yarıya da iyi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe Beko, 3’üncü çeyreğin bitimine 7.57 kala rakip takımdan Butkevicius’un üç sayılık atışıyla farkın çift hanelere çıkmasına engel olamadı: 44-54. Bu dakikadan sonra daha etkili olmaya çalışan sarı-lacivertli takım çeyreğin son dakikasında Baldwin’le üst üste 4 sayı bularak farkı çeyrek sonunda 4 sayıya indirdi: 62-66.
Son periyoda De Colo’nun sayısıyla başlayan temsilcimiz, bitime 8.55 kala Jantunen’in 3 sayılık atışıyla farkı 1 sayıya indirdi: 67-68. Fenerbahçe Beko, bu sayının hemen ardından De Colo’nun sportmenlik dışı faul sonrası serbest atıştan bulduğu 3 sayıyla öne geçti: 70-68. Son 5 dakikasına 78-78 eşitlikle girilen maç 92-82 Zalgiris Kaunas üstünlüğüyle sona erdi.