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  3. 04 Eylül 2018 17:05

Fenerbahçe'de gündem ya Aykut Kocaman ya Ersun Yanal !

Ligde son üç maçını da kaybeden F.Bahçe'de, Konya ve Beşiktaş maçları da hüsranla sonuçlanırsa teknik direktör Cocu'nun baskıya dayanamayıp istifa edeceği belirtiliyor..

Fenerbahçe'de gündem ya Aykut Kocaman ya Ersun Yanal !

Ligde son üç maçını da kaybeden F.Bahçe'de, Konya ve Beşiktaş maçları da hüsranla sonuçlanırsa teknik direktör Cocu'nun baskıya dayanamayıp istifa edeceği belirtiliyor.


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Fenerbahçe'de gündem ya Aykut Kocaman ya Ersun Yanal !

F.Bahçe yönetimi her ne kadar Cocu'ya tam destek verse de kötü sonuçların devam etmesi halinde her şey değişebilir.


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Fenerbahçe'de gündem ya Aykut Kocaman ya Ersun Yanal !

Hollandalı gazeteci Derksen'in geçen haftaki "Cocu'nun istifası cebinde" sözlerinin ardından camiada, "Cocu iki yenilgi daha alıp görevi bırakırsa yeni hoca kim olur" sorusu da sıkça sorulmaya başlandı.


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Fenerbahçe'de gündem ya Aykut Kocaman ya Ersun Yanal !

Kapalı kapılar ardında ise en çok Ersun Yanal ve Aykut Kocaman isimleri telaffuz ediliyor.


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