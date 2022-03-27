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  4. Fenerbahçe'de deprem! Mesut ve Ozan'ın ardından o isimler de gönderiliyor

Fenerbahçe'de deprem! Mesut ve Ozan'ın ardından o isimler de gönderiliyor

Mesut Özil ve Ozan Tufan'ı kadro dışı bırakan sarı-lacivertlilerde yeni sezon planlaması tüm hızıyla devam ediyor.

Fenerbahçe'de deprem! Mesut ve Ozan'ın ardından o isimler de gönderiliyor - Resim: 1

Gelecek sezon için kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı kararı sarı-lacivertli camiada şok etkisi yarattı. Özil'in sezon sonunda Amerika'ya ya da Katar'a transfer olması bekleniyor. (A Spor)

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Fenerbahçe'de deprem! Mesut ve Ozan'ın ardından o isimler de gönderiliyor - Resim: 2

Ozan Tufan'la da sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Beşiktaş ilgileniyor. Siyah-beyazlıların milli futbolcu için devreye girdiği iddia edildi. Fenerbahçe yönetiminin Mesut Özil ve Ozan Tufan'dan sonra başka isimleri de kadroda düşünmediği öğrenildi. İşte sarı-lacivertlilerin gelecek sezon kadroda düşünmediği isimler:

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Fenerbahçe'de deprem! Mesut ve Ozan'ın ardından o isimler de gönderiliyor - Resim: 3

MARCEL TİSSERAND

Fenerbahçe yönetimi, gelecek sezon Tisserand ile devam etmek istemiyor. 29 yaşındaki stoperin Fransa'ya transfer olması bekleniyor.

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Fenerbahçe'de deprem! Mesut ve Ozan'ın ardından o isimler de gönderiliyor - Resim: 4

FİLİP NOVAK

31 yaşındaki Çek sol bek ile sezon sonunda yollar ayrılacak. Novak'ın ülkesinin takımlarından Sparta Prag ile görüştüğü ifade edildi.

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