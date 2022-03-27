Fenerbahçe'de deprem! Mesut ve Ozan'ın ardından o isimler de gönderiliyor

Gelecek sezon için kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı kararı sarı-lacivertli camiada şok etkisi yarattı. Özil'in sezon sonunda Amerika'ya ya da Katar'a transfer olması bekleniyor. (A Spor)