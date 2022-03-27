Fenerbahçe'de deprem! Mesut ve Ozan'ın ardından o isimler de gönderiliyor
Mesut Özil ve Ozan Tufan'ı kadro dışı bırakan sarı-lacivertlilerde yeni sezon planlaması tüm hızıyla devam ediyor.
Gelecek sezon için kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı kararı sarı-lacivertli camiada şok etkisi yarattı. Özil'in sezon sonunda Amerika'ya ya da Katar'a transfer olması bekleniyor. (A Spor)
Ozan Tufan'la da sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Beşiktaş ilgileniyor. Siyah-beyazlıların milli futbolcu için devreye girdiği iddia edildi. Fenerbahçe yönetiminin Mesut Özil ve Ozan Tufan'dan sonra başka isimleri de kadroda düşünmediği öğrenildi. İşte sarı-lacivertlilerin gelecek sezon kadroda düşünmediği isimler:
MARCEL TİSSERAND
Fenerbahçe yönetimi, gelecek sezon Tisserand ile devam etmek istemiyor. 29 yaşındaki stoperin Fransa'ya transfer olması bekleniyor.
FİLİP NOVAK
31 yaşındaki Çek sol bek ile sezon sonunda yollar ayrılacak. Novak'ın ülkesinin takımlarından Sparta Prag ile görüştüğü ifade edildi.