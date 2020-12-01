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  3. 01 Aralık 2020 13:51

Fenerbahçe'de derbi sonrası flaş ayrılık!

Sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, sahasında Konyaspor ve Beşiktaş karşısında mağlup olarak beklenmedik puan kayıpları yaşadı.

Fenerbahçe'de derbi sonrası flaş ayrılık!

Özellikle son Beşiktaş derbisinde alınan 4-3'lük mağlubiyet camiada şok etkisi yaratırken, teknik direktör Erol Bulut eleştirilerin odağı haline geldi.

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Fenerbahçe'de derbi sonrası flaş ayrılık!

45 yaşındaki teknik adam birçok oyuncusu eksik olan Beşiktaş karşısındaki kadro tercihleri ve oyuncu değişiklikleriyle tartışıldı.

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Fenerbahçe'de derbi sonrası flaş ayrılık!

Derbi mağlubiyetinin moral bozukluğunu yaşayan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Takımdaki deneyimli ismin transfer görüşmelerine başladığı ve ocakta ayrılık ihtimali doğduğu belirtildi.

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Fenerbahçe'de derbi sonrası flaş ayrılık!

NABIL DIRAR CLUB BRUGGE İLE MASADA! Voetbal24'ün haberine göre, Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Nabil Dirar, Jupiler Pro League'ye geri dönecek gibi görünüyor. Faslı futbolcunun transferi için Club Brugge ile pazarlıkların yapıldığı belirtildi.

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