Fenerbahçe'de derbi sonrası flaş ayrılık!
Sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, sahasında Konyaspor ve Beşiktaş karşısında mağlup olarak beklenmedik puan kayıpları yaşadı.
Özellikle son Beşiktaş derbisinde alınan 4-3'lük mağlubiyet camiada şok etkisi yaratırken, teknik direktör Erol Bulut eleştirilerin odağı haline geldi.
45 yaşındaki teknik adam birçok oyuncusu eksik olan Beşiktaş karşısındaki kadro tercihleri ve oyuncu değişiklikleriyle tartışıldı.
Derbi mağlubiyetinin moral bozukluğunu yaşayan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Takımdaki deneyimli ismin transfer görüşmelerine başladığı ve ocakta ayrılık ihtimali doğduğu belirtildi.