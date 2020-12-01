Fenerbahçe'de derbi sonrası flaş ayrılık!

NABIL DIRAR CLUB BRUGGE İLE MASADA! Voetbal24'ün haberine göre, Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Nabil Dirar, Jupiler Pro League'ye geri dönecek gibi görünüyor. Faslı futbolcunun transferi için Club Brugge ile pazarlıkların yapıldığı belirtildi.