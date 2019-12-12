SON DAKİKA
ANKARA'NIN VERGİ REKORTMENLERİ BELLİ OLDU
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 12 Aralık 2019 11:50

Fenerbahçe'de devre arası operasyonu basına sızdı! İşte gelecek-gide

Fenerbahçe'yi devre arası transfer döneminde büyük bir hareketlilik bekliyor. Teknik heyet ve yönetim, bir yandan gidecek oyuncular konusunda fikir birliğine varırken diğer yandan da yeni gelecek oyuncular üzerinde yoğun çaba sarf ediyor. Peki

Fenerbahçe'de devre arası operasyonu basına sızdı! İşte gelecek-gide

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı.

1/ 42
Fenerbahçe'de devre arası operasyonu basına sızdı! İşte gelecek-gide

Rakibini Muriç (2), Gustavo, Ferdi ve Kruse'nin golleriyle 5-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, 2 hafta aradan sonra galip gelerek rahat bir nefes aldı.

2/ 42
Fenerbahçe'de devre arası operasyonu basına sızdı! İşte gelecek-gide

Başkent ekibi ile oynanan maçın ardından gözünü 15. haftada lider Demir Grup Sivasspor ile oynanacak mücadeleye çeviren sarı-lacivertliler, Sivas temsilcisini mağlup edip zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor.

3/ 42
Fenerbahçe'de devre arası operasyonu basına sızdı! İşte gelecek-gide

Sivas karşısında 3 puan alarak ligde ilk yarının bitimine kısa bir süre kala galibiyet serisi yakalamak isteyen Kanarya'da ocak ayı transfer çalışmaları başladı.

4/ 42
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM