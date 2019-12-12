Fenerbahçe'de devre arası operasyonu basına sızdı! İşte gelecek-gide
Fenerbahçe'yi devre arası transfer döneminde büyük bir hareketlilik bekliyor. Teknik heyet ve yönetim, bir yandan gidecek oyuncular konusunda fikir birliğine varırken diğer yandan da yeni gelecek oyuncular üzerinde yoğun çaba sarf ediyor. Peki
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı.
Rakibini Muriç (2), Gustavo, Ferdi ve Kruse'nin golleriyle 5-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, 2 hafta aradan sonra galip gelerek rahat bir nefes aldı.
Başkent ekibi ile oynanan maçın ardından gözünü 15. haftada lider Demir Grup Sivasspor ile oynanacak mücadeleye çeviren sarı-lacivertliler, Sivas temsilcisini mağlup edip zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor.