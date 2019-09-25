Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan flaş karar! Kim oynayacak?
Galatasaray derbisine hangi 11'le çıkacağı merak konusu olan Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın kafası oldukça karışık. Sakat oyuncularının yokluğunda Dirar ve Ozan Tufan gibi oyuncularını mevkisi dışında oynatmak zorunda kalan Yanal'ı, zorl
Fenerbahçe'de hafta sonu oynanacak derbi öncesi hummalı bir çalışma var...Kanarya'da Galatasaray maçında eksik oyuncuların yerine farklı pozisyonlarda oynayan isimler sahada olacak. Nasıl mı? İşte detaylar...
Audi Cup'ta sakatlanan Hasan Ali'nin derbiye yetişmesi için uğraşılsa da, Antalya maçından sonraki milli arada tam olarak iyileşeceği dile getirildi.
Bir aydan fazla takımdan ayrı olan Moses'ın ağrıları devam ederken, sarı-kırmızılılar ile oynanacak karşılaşmada riskinin bulunması ve maç eksiği, oynaması için engel görünüyor.