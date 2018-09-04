  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 04 Eylül 2018 16:40

Fenerbahçe'de gençlik aşısı tamam ! Şimdi sırada...

Spor Toto Süper Lig'in ilk 4 haftasında peş peşe aldığı 3 mağlubiyet ile taraftarın tepkisini çeken Fenerbahçe'de değişim sancılı geçiyor.

Fenerbahçe'de gençlik aşısı tamam ! Şimdi sırada...

Spor Toto Süper Lig'in ilk 4 haftasında peş peşe aldığı 3 mağlubiyet ile taraftarın tepkisini çeken Fenerbahçe'de değişim sancılı geçiyor.

1/ 13
Fenerbahçe'de gençlik aşısı tamam ! Şimdi sırada...

Ali Koç'un başkanlığa gelmesi ile birlikte oyuncu ithal değil ihraç etmeyi hedefleyen ve bu amaç doğrultusunda kadrosunu gençleştirmeyi planlayan Fenerbahçe, transfer dönemini bu açıdan başarı ile tamamlamış gibi duruyor.

2/ 13
Fenerbahçe'de gençlik aşısı tamam ! Şimdi sırada...

Yaz transfer döneminde 17,54 milyon € karşılığında takıma katılan 11 ismin yaş ortalaması 23,7 olarak dikkat çekiyor.

3/ 13
Fenerbahçe'de gençlik aşısı tamam ! Şimdi sırada...

Takımdan gönderilen oyuncuların yaş ortalaması 25,2 olarak gözükürken bu isimlerden elde edilen 25,05 milyon €'luk bonservis bedeli 'ihracatçı Fenerbahçe'nin ilk adımı olarak gözüküyor.

4/ 13
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM