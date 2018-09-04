Fenerbahçe'de gençlik aşısı tamam ! Şimdi sırada...
Spor Toto Süper Lig'in ilk 4 haftasında peş peşe aldığı 3 mağlubiyet ile taraftarın tepkisini çeken Fenerbahçe'de değişim sancılı geçiyor.
Spor Toto Süper Lig'in ilk 4 haftasında peş peşe aldığı 3 mağlubiyet ile taraftarın tepkisini çeken Fenerbahçe'de değişim sancılı geçiyor.
Ali Koç'un başkanlığa gelmesi ile birlikte oyuncu ithal değil ihraç etmeyi hedefleyen ve bu amaç doğrultusunda kadrosunu gençleştirmeyi planlayan Fenerbahçe, transfer dönemini bu açıdan başarı ile tamamlamış gibi duruyor.
Yaz transfer döneminde 17,54 milyon € karşılığında takıma katılan 11 ismin yaş ortalaması 23,7 olarak dikkat çekiyor.