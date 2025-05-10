Fenerbahçe'de gerginlik: Tadic, Talisca'nın üzerine yürüdü!
Süper Lig'de Başakşehir ile karşılaşan Fenerbahçe'de Anderson Talisca ve Dusan Tadic arasında gerginlik yaşandı.
Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşılaştığı RAMS Başakşehir’i 4-1 mağlup etti.
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Sarı-lacivertli takımda, Başakşehir maçında Anderson Talisca ile Dusan Tadic arasında tansiyon yükseldi.
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Tadic, bir pozisyonun ardından Talisca'nın üzerine yürümek istedi ancak sarı-lacivertli oyuncular araya girdi ve gerginliğin daha fazla büyümesine engel oldular.
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Tadic ve Talisca, devre arasında ise sarıldı ve barış sağladı.
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