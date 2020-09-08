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  3. 08 Eylül 2020 13:31

Fenerbahçe'de golcü krizi! Erol Bulut veto etti

Fenerbahçe'de forvet hattı için yoğun mesai sürüyor. Vedat Muriç için Lazio ile anlaştıktan sonra sarı-lacivertliler golcü arayışlarını hızlandırdı.

Fenerbahçe'de golcü krizi! Erol Bulut veto etti

Fenerbahçe'de forvet hattı için yoğun mesai sürüyor. Vedat Muriç için Lazio ile anlaştıktan sonra sarı-lacivertliler golcü arayışlarını hızlandırdı.

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Fenerbahçe'de golcü krizi! Erol Bulut veto etti

Temas halinde olunan birçok isim söz konusu. Sarı-lacivertli takımın birçok önemli isimle de ilgilendiği iddia ediliyor.

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Fenerbahçe'de golcü krizi! Erol Bulut veto etti

Bu isimlerden biri de Eran Zahavi. Golcü futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olacağı gündeme gelse de teknik heyet bu futbolcuya çok sıcak bakmıyor.

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Fenerbahçe'de golcü krizi! Erol Bulut veto etti

Yetenekleri ve gol vuruşları üst seviye olsa da Zahavi, Erol Bulut'un sistemindeki ilk golcü değil.

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