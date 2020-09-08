Fenerbahçe'de golcü krizi! Erol Bulut veto etti
Fenerbahçe'de forvet hattı için yoğun mesai sürüyor. Vedat Muriç için Lazio ile anlaştıktan sonra sarı-lacivertliler golcü arayışlarını hızlandırdı.
Fenerbahçe'de forvet hattı için yoğun mesai sürüyor. Vedat Muriç için Lazio ile anlaştıktan sonra sarı-lacivertliler golcü arayışlarını hızlandırdı.
Temas halinde olunan birçok isim söz konusu. Sarı-lacivertli takımın birçok önemli isimle de ilgilendiği iddia ediliyor.
Bu isimlerden biri de Eran Zahavi. Golcü futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olacağı gündeme gelse de teknik heyet bu futbolcuya çok sıcak bakmıyor.