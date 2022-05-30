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Fenerbahçe'de hareketli saatler: Jorge Jesus ne zaman geliyor?

“Pazartesi gününe kadar teknik direktörümüzü açıklayacağız” diyen Ali Koç, kararını Jorge Jesus’tan yana kullanırken henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Fenerbahçe'de hareketli saatler: Jorge Jesus ne zaman geliyor? - Resim: 1

Fenerbahçe’de aylardır herkesin birbirine sorduğu, “Yeni teknik direktör kim olacak?” sorusu sonunda yanıtını buldu. Ali Koç, Jorge Jesus ya da İsmail Kartal’ın yeni sezonda takımı çalıştıracağını, pazartesiye (bugün) kadar açıklama yapacaklarını söylemişti. Koç’un tercihi Jesus oldu. (Fanatik)

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Fenerbahçe'de hareketli saatler: Jorge Jesus ne zaman geliyor? - Resim: 2

Tecrübeli teknik adamın avukatı Luis Henrigue, son görüşmeleri yapmak için hafta sonunu İstanbul’da geçirdi. Yönetimle yapılan toplantıların ardından taraflar her konuda el sıkıştı. Zico’nun da “Mutlaka Fenerbahçe’ye git” dediği 67 yaşındaki çalıştırıcı, avukatı Henrique’den gelen ‘Anlaşma tamam’ mesajının ardından bavulunu topladı.

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Fenerbahçe'de hareketli saatler: Jorge Jesus ne zaman geliyor? - Resim: 3

Jorge Jesus, bugün ya da yarın İstanbul’da olacak. Portekizli çalıştırıcıya eşi Ivone ve oğlu Mauro’nun da eşlik edebileceği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın Fenerbahçe ile 1+1 senelik sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

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Fenerbahçe'de hareketli saatler: Jorge Jesus ne zaman geliyor? - Resim: 4

Sarı-Lacivertliler’in, Jesus ve ekibine bonuslarla birlikte senede toplam 7.5 milyon Euro (131 milyon TL) ödeyeceği belirtildi. Başarılı hoca, imzayı atar atmaz yardımcılarıyla birlikte mesaiye başlayacak. Jesus’un ilk hedefi, 2. ön eleme turundan Şampiyonlar Ligi’ne başlayacak olan Fenerbahçe’yi gruplara taşımak.

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