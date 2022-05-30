Fenerbahçe'de hareketli saatler: Jorge Jesus ne zaman geliyor?

Fenerbahçe’de aylardır herkesin birbirine sorduğu, “Yeni teknik direktör kim olacak?” sorusu sonunda yanıtını buldu. Ali Koç, Jorge Jesus ya da İsmail Kartal’ın yeni sezonda takımı çalıştıracağını, pazartesiye (bugün) kadar açıklama yapacaklarını söylemişti. Koç’un tercihi Jesus oldu. (Fanatik)