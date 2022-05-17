Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatmıştı: Mesut Özil için bomba iddia

Gösterdiği performans ile eleştirilerin odak noktası haline gelen Özil, Vitor Pereira ile sezona hızlı bir giriş yapmış fakat sonrasında performansını devam ettirememişti. Vitor Pereira ile yollar ayrıldıktan sonra yerine göreve gelen İsmail Kartal ile de bir türlü çıkışa geçemeyen 10 numaralı futbolcu ile artık devam edilmeyeceği belirtildi.