Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatmıştı: Mesut Özil için bomba iddia
Fenerbahçe'de gelecek sezon için iddialı bir kadronun hazırlıkları yapılırken, kadro dışı bırakılan yıldız futbolcu Mesut Özil için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Fenerbahçe'de gelecek oyunculara odaklanılmışken takımdan ayrılacaklar da belli olmaya başladı. İsmail Kartal yönetiminde yükselişe geçen sarı-lacivertlilerde gelecek sezonun transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. (A Spor)
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yeni sezonda yabancı teknik direktör ile çalışacağız açıklamasından sonra görüşülen isimlerle son noktaya gelindi. Jorge Jesus ile anlaşma noktasına gelen Kanarya'da tecrübeli çalıştırıcıya yıldızlardan oluşan bir kadro verilmek isteniyor.
Fenerbahçe bu transfer çalışmalarında büyük umutlarla transfer edilen yıldız bir isim ile yollarını ayırma noktasına geldi. Super Lider adlı sitede yer alan bilgiye göre Mesut Özil takımdan ayrılıp Meksika ekibi Necaxa takımının yolunu tutacak.
Gösterdiği performans ile eleştirilerin odak noktası haline gelen Özil, Vitor Pereira ile sezona hızlı bir giriş yapmış fakat sonrasında performansını devam ettirememişti. Vitor Pereira ile yollar ayrıldıktan sonra yerine göreve gelen İsmail Kartal ile de bir türlü çıkışa geçemeyen 10 numaralı futbolcu ile artık devam edilmeyeceği belirtildi.