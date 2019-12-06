Fenerbahçe'de ilk hedef golcü transferi
Şampiyonluk yarışında ağır yaralar alan Fenerbahçe'de, ilk hedef golcü transferi. Vedat Muriç'e alternatif bir golcü isteyen Ersun Yanal'ın talebine, yönetimden olumlu yanıt geldi. Sportif direktör Damien Comolli tarafından yürütülen tra
13. hafta mücadelesinde Göztepe ile karşılaşan sarı-lacivertliler, mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrılarak 2 puanı İzmir'de bırakmıştı.
Bir önceki haftada Yeni Malatyaspor karşısından golsüz beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, 2 haftada 4 puan kaybederek taraftarlarını üzmüştü.