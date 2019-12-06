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  3. 06 Aralık 2019 13:35

Fenerbahçe'de ilk hedef golcü transferi

Şampiyonluk yarışında ağır yaralar alan Fenerbahçe'de, ilk hedef golcü transferi. Vedat Muriç'e alternatif bir golcü isteyen Ersun Yanal'ın talebine, yönetimden olumlu yanıt geldi. Sportif direktör Damien Comolli tarafından yürütülen tra

Fenerbahçe'de ilk hedef golcü transferi

Süper Lig'de 14. haftaya girilirken 22 puanlı takımlardan Fenerbahçe 6. sırada yer alıyor.

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Fenerbahçe'de ilk hedef golcü transferi

13. hafta mücadelesinde Göztepe ile karşılaşan sarı-lacivertliler, mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrılarak 2 puanı İzmir'de bırakmıştı.

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Fenerbahçe'de ilk hedef golcü transferi

Bir önceki haftada Yeni Malatyaspor karşısından golsüz beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, 2 haftada 4 puan kaybederek taraftarlarını üzmüştü.

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Fenerbahçe'de ilk hedef golcü transferi

Sezon başında birçok yeni ismi kadrosuna katmasına rağmen ligde ilk yarının bitmesine az bir süre kala beklentilerin çok altında bir performans sergileyen sarı-lacivertlilerde gözler Ersun Yanal'a çevrilmişti.

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