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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ilk transferinde Galatasaray'a çalım

Gelecek sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları Jose Mourinho'nun önderliğinde devam ediyor.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ilk transferinde Galatasaray'a çalım - Resim: 1

Fenerbahçe kulübü, dünyaca ünlü hoca Jose Mourinho'yu takımın başına getirmişti. Kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Mourinho'dan büyük bir hamle geldi. Ünlü teknik adam ilk transferi için anlaşma sağlarken, Galatasaray'a büyük ters köşe yaptı.

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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ilk transferinde Galatasaray'a çalım - Resim: 2

Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ilk transferinde Galatasaray'a çalım - Resim: 3

Gelecek sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı lacivertliler, dünyaca ünlü hoca Jose Mourinho'yu takımın başına getirmişti.  Kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Mourinho'dan büyük bir hamle geldi.

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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ilk transferinde Galatasaray'a çalım - Resim: 4

Ünlü teknik adam ilk transferi için anlaşma sağlarken, Galatasaray'a büyük ters köşe yaptı. İşte tüm detaylar...

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