Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ilk transferinde Galatasaray'a çalım

Fenerbahçe kulübü, dünyaca ünlü hoca Jose Mourinho'yu takımın başına getirmişti. Kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Mourinho'dan büyük bir hamle geldi. Ünlü teknik adam ilk transferi için anlaşma sağlarken, Galatasaray'a büyük ters köşe yaptı.