Fenerbahçe’de kiralık gönderilenlerin performansı merak ediliyor

MİHA ZAJC

İtalyan ekibi Genoa'ya kiralanan Miha Zajc, Seri A'da 11 maçta forma giyerken, takımına gol ve asist katkısında bulunmadı. Bu performansına rağmen Genoa Teknik Direktörü Davide Ballardini tarafından birçok basın toplantısında övgüyle bahsedilirken, sezon sonunda oyuncunun bonservisinin de alınacağı tahmin ediliyor.