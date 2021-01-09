Fenerbahçe’de kiralık gönderilenlerin performansı merak ediliyor
Fenerbahçe'de Mesut Özil transferini açıklamaya hazırlanırken diğer yandan kiralık olarak giden futbolcuların da performansı merak ediliyor. F
DENİZ TÜRÜÇ
Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir'e kiralanan Deniz Türüç, ligde forma giydiği 12 müsabakada 1 asist yaptı. Türüç aynı zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 1 gol 1 asistlik performans göstererek takımının en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.
ZANKA
Danimarka'nın FC Kopenhag takımına kiralanan Zanka, İngiltere Premier Lig'e adım atmadan önce Kopenhag'da gösterdiği performansla adından söz ettirmiş ve Huddersfield'a transfer olmuştu. Sarı-lacivertlilerde 2019-2020 sezonunun devre arasında kadroda düşünülmeyen Zanka, Alman ekibi Düsseldorf'a kiralanmıştı. 2020-2021 sezonunda ise kadroda şans bulamayan Danimarkalı stoper Kopenhag'a kiralandı ve burada ligde 9 müsabakada forma giydi.
MİHA ZAJC
İtalyan ekibi Genoa'ya kiralanan Miha Zajc, Seri A'da 11 maçta forma giyerken, takımına gol ve asist katkısında bulunmadı. Bu performansına rağmen Genoa Teknik Direktörü Davide Ballardini tarafından birçok basın toplantısında övgüyle bahsedilirken, sezon sonunda oyuncunun bonservisinin de alınacağı tahmin ediliyor.
MİCHAEL FREY
Fenerbahçe'den Belçika ekibi Waasland-Beveren'e kiralanan Michael Frey, ligde forma giydiği 12 maçta 2 gol, 2 asistlik performans göstererek takımının en çok dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Frey ayrıca Beker van Belgie Kupası'nda oynadığı Sparta Petegem maçında 2 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.