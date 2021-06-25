Fenerbahçe'de kongreye Vefa Küçük damgasını vurdu
Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ilk günü sona erdi. Vefa Küçük, Genel Kurul Divan Başkanlığı’na oy birliği ile seçilirken esprileri ile kongreye damga vurdu.
Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı Ülker Stadı'nda gerçekleştiriliyor. Vefa Küçük, Genel Kurul Divan Başkanlığı’na oy birliği ile seçildi.
İBRA EDİLDİ
Genel kurul üyelerinin oylaması sonucunda; 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 dönem arasındaki faaliyetlerinden dolayı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, yönetim ve denetim olarak oy birliği ile ibra edildi. 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 dönem arasındaki faaliyetlerinden dolayı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, yönetim ve denetim olarak oy birliği ile ibra edildi.
KONUŞMACI SAYISI FAZLA BULUNDU
Fenerbahçe SK Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, konuşmacı sayısının fazlalığı ve konuşma süresinin akşam zaman kısıtlamasını aşabileceği, yarın 10.00'da oylama başlayacağı için geceye çok uzamaması için bir çözüm üretmek istediklerini beyan etti. Kura yönetimiyle konuşmacılar seçildi.
VEFA KÜÇÜK DAMGASI
Divan Başkanı Küçük kongredeki esprileriyle sosyal medyada gündem oldu. İşte o konuşmalar...