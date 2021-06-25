Fenerbahçe'de kongreye Vefa Küçük damgasını vurdu

İBRA EDİLDİ

Genel kurul üyelerinin oylaması sonucunda; 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 dönem arasındaki faaliyetlerinden dolayı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, yönetim ve denetim olarak oy birliği ile ibra edildi. 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 dönem arasındaki faaliyetlerinden dolayı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, yönetim ve denetim olarak oy birliği ile ibra edildi.