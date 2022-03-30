Fenerbahçe'de Löw'den rapor: Mesut Özil ve Ozan Tufan kalacak mı?

Fenerbahçe’de teknik adam için geri sayım devam ederken, transfer çalışmaları ise şimdiden başladı. Vitor Pereira’nın gönderilmesi sonrası, uzun süredir devam eden teknik adam görüşmelerinde Joachim Löw ile birçok konuda prensip anlaşmasına varıldı. Henüz resmi imzalar atılmamış olsa da, Alman teknik adam ile transfer konusunda çalışmalar yapılıyor.