Fenerbahçe'de Löw'den rapor: Mesut Özil ve Ozan Tufan kalacak mı?
Fenerbahçe'nin gelecek sezon hocası olarak gösterilen Alman teknik adam Joachim Löw, Fenerbahçe yönetimine transfer raporu sundu.
Fenerbahçe’de teknik adam için geri sayım devam ederken, transfer çalışmaları ise şimdiden başladı. Vitor Pereira’nın gönderilmesi sonrası, uzun süredir devam eden teknik adam görüşmelerinde Joachim Löw ile birçok konuda prensip anlaşmasına varıldı. Henüz resmi imzalar atılmamış olsa da, Alman teknik adam ile transfer konusunda çalışmalar yapılıyor.
Sarı-lacivertlilerin maçlarını ekibi ile analiz eden deneyimli teknik adam, hazırlıklı şekilde göreve gelmek istiyor. Fenerbahçe Yönetimi’nde de tüm planlar Löw’ün üzerine yapılıyor. Hatta yeni sezon için transfer planlaması da başladı.
Alman teknik adamın istediği ve düşündüğü oyuncularla ilgili bir rapor sunduğu öğrenildi. Bu çerçevede yabancı oyuncuların yanı sıra, gurbetçi futbolcuların da listede yer aldığı öğrenildi.
Yerli oyuncu sayının artması ve ligde oyuncu havuzu ile ilgili sıkıntı yaşanması sebebiyle Löw’ün verdiği liste büyük önem taşıyor.