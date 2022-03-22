Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi: Takımdan ayılıyor mu?
Fenerbahçe'de Mesut Özil ile ilgili taraftarı üzecek bir iddia ortaya atıldı. Mesut Özil'in sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edildi.
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil, bir türlü istenilen performansı yakalayamayınca taraftarın tepkisiyle karşılaştı.
İH Konyaspor maçında 45 dakika forma giyebilen tecrübeli futbolcu, ilk yarıda etkisiz görüntüsüyle dikkati çekti ve taraftarlar tarafından ıslıklandı... Takvim'de yer alan haberde, MLS takımlarının talip olduğu Mesut Özil'in sezon sonunda takımdan ayrılacağı konuşuluyor.
Sarı- Lacivertli Yönetim, Mesut Özil ile ayrılık konusunda hemfikir. Sezon sonunda iki tarafın ayrılık konusunda el sıkışması bekleniyor... Ancak Mesut Özil, ABD'deki taliplerinden istediği teklifi alamadı.
Mesut Özil'in Fenerbahçe ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 33 yaşındaki oyuncu bu sezon 26 maçta forma giyerken 9 gol atıp 2 de asiste imza attı...