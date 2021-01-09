Fenerbahçe'de Mesut Özil'in maliyeti belli oldu
Sarı kırmızılı takımın Falcao'da yaşadığı problemleri yaşamak istemeyen Kanarya, çözümü buldu. Özil için sponsor anlaşmaları yapan Kanarya, böylelikle kasasından çıkaracağı parayı oldukça düşürdü. Türk asıllı Alman futbolcunun transferinin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Mesut Özil transferini açıklamaya hazırlanırken, anlaşmanın detayları yavaş yavaş ortaya çıkıyor.
Sponsor desteğiyle bu transferi gerçekleştiren sarı-lacivertilerin kasasından 3.5 yıllığına 10 milyon Euro'nun çıkacağı öğrenildi.
Mesut Özil'in yıllık maliyeti 2.5-3 milyon Euro civarında bir maaş olarak Fenerbahçe'ye yansıyacak.