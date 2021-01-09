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  3. 09 Ocak 2021 12:40

Fenerbahçe'de Mesut Özil'in maliyeti belli oldu

Sarı kırmızılı takımın Falcao'da yaşadığı problemleri yaşamak istemeyen Kanarya, çözümü buldu. Özil için sponsor anlaşmaları yapan Kanarya, böylelikle kasasından çıkaracağı parayı oldukça düşürdü. Türk asıllı Alman futbolcunun transferinin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Mesut Özil'in maliyeti belli oldu

Fenerbahçe, Mesut Özil transferini açıklamaya hazırlanırken, anlaşmanın detayları yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

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Fenerbahçe'de Mesut Özil'in maliyeti belli oldu

Sponsor desteğiyle bu transferi gerçekleştiren sarı-lacivertilerin kasasından 3.5 yıllığına 10 milyon Euro'nun çıkacağı öğrenildi.

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Fenerbahçe'de Mesut Özil'in maliyeti belli oldu

Mesut Özil'in yıllık maliyeti 2.5-3 milyon Euro civarında bir maaş olarak Fenerbahçe'ye yansıyacak.

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Fenerbahçe'de Mesut Özil'in maliyeti belli oldu

32 yaşındaki futbolcu, iki farklı sponsorla yapacağı anlaşmalarla 10 milyon Euro civarında gelir elde edecek.

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