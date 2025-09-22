Fenerbahçe’de puan kayıpları devam ediyor: Kasımpaşa'da puanlar paylaşıldı
Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta içinde Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında sahasında 2-2 berabere kaldığı Corendon Alanyaspor müsabakasının ardından bu kez de deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1’lik sonuçla puanları paylaştı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe, Göztepe ve Alanyaspor maçlarının ardından bu sezonki üçüncü beraberliğini aldı.
